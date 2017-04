Ce qu’a dit le nouveau ministre de l’Intérieur à Al-Hoceima

Le nouveau ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu une réunion, ce lundi 10 avril 2017 à Al-Hoceima avec les instances élues et les représentants des services extérieurs de cette Région. Un communiqué du département de l’Intérieur précise que le ministre a demandé à son auditoire de transmettre aux habitants la considération et la bienveillance du Roi Mohammed VI à leur égard. C’est dans cet esprit, précise le communiqué, que s’inscrit le déplacement sur place de Abdelouafi Laftit, qui effectue ainsi sa toute première visite en tant que ministre de l’Intérieur à Al-Hoceima, sur orientations royales. Ce geste confirme la volonté de l’Etat à respecter les engagements déjà envers les habitants, à travers la concrétisation des projets de développement structurants prévus dans le cadre du programme « Al-Hoceima ville phare de la Méditerranée ».

Concernant les projets en cours d’exécution et pour lesquels des orientations royales, fermes, ont été données, les responsables concernés fournissent les efforts nécessaires pour que les délais annoncés soient respectés. S’y ajouteront d’autres dans la deuxième moitié de cette année ou au plus tard, vers sa fin. Les mesures préparatoires sont en cours de finalisation pour chacun des projets prévus.

Le communiqué du département de l’Intérieur souligne que l’Etat est déterminé à mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser l’ensemble des projets dans les délais impartis et également pour rattraper les retards enregistrés dans certains projets.

Le ministre de l’Intérieur a bien expliqué que toutes les dispositions prises visent à satisfaire les revendications à caractère purement social des habitants, d’autant plus que ces revendications sont liées au vécu quotidien des citoyennes et des citoyens, tant au niveau du périmètre urbain que celui rural. Il a aussi attiré l’attention sur le fait que certains individus et certaines parties, connus de tous, exploite tous les mouvements de protestation que connaît la Région en vue d’attiser les tensions sociale et politique. Le discours de la haine contre les institutions qu’on tente ainsi de propager reste sans effet face au patriotisme qui caractérise la population visée.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que le Dahir 1.59.351 de 1959 s’applique à la région d’Al Hoceima, de la même façon que les autres régions du pays, sans aucune distinction.

Ces faits ont été rappelés par le ministre pour mettre fin aux supputations fallacieuses à travers lesquelles certains esprits malveillants tentent de semer la zizanie. D’ailleurs, en lisant le long communiqué du département de l’Intérieur, on constate que le ministre de l’Intérieur a multiplié les appels l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils soient des élus, des acteurs associatifs ou des syndicalistes pour qu’ils prennent leur responsabilité quant à l’encadrement des populations. Par la même occasion, Laftit a rappelé aux responsables relevant des services extérieurs de l’Etat leur devoir d’appliquer les directives royales concernant la politique de proximité et donc l’amélioration ainsi que la facilitation des prestations adressées aux citoyens.

Le déplacement de Laftit à Al-Hoceima montre que c’est dans le sens d’encore plus d’ouverture du département qu’il dirige désormais que le nouveau ministre inscrit son action. Sa première sortie confirme qu’il privilégie le dialogue. C’est le meilleur moyen qui permet de trouver des solutions, mêmes aux problèmes les plus épineux.