Congrès de l’Istiqlal – Suspense autour de l’élection du Secrétaire général

Qui sera élu à la tête de l’Istiqlal ? La réponse à cette question semblait être connue d’avance avant la tenue du 17e congrès des Istiqlaliens. Tout le monde disait que le terrain a été suffisamment balisé pour faire élire facilement Nizar Baraka face à Hamid Chabat. Sauf qu’près la bataille rangée menée entre congressistes lors du dîner inaugural, non pas à coup de propositions et de contre-propositions, mais par jet de chaises et d’assiettes, l’élection du Secrétaire général a été reportée à aujourd’hui, dimanche 1er octobre 2017. Le sprint final sera donc décisif. C’est sûr maintenant que c’est la photo finish, ou d’autres coups d’assiettes et de chaises, qui départageront Baraka et Chabat. En tout cas, l’Istiqlal en sortira blessé.