Entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron

Le Roi Mohammed VI a eu, mardi 9 mai 2017, un entretien téléphonique avec le Prssident élu de la République Française, Emmanuel Macron, indique un communiqué du Cabinet Royal. Selon ce communiqué, au cours de cet entretien, le Souverain a réitéré ses vives félicitations à Macron pour son accès à la magistrature suprême, qui a été marqué par un large soutien à sa vision pour l’avenir de la République Française et le bien-être de l’ensemble de ses concitoyens. Le même document souligne que l’entretien a été l’occasion pour relever le caractère singulier des relations qui lient le Maroc et la France dans l’ensemble des domaines, ainsi que la volonté partagée de consolider et d’enrichir ce partenariat d’exception.