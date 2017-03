Formation du gouvernement – Saad Eddine El Othmani remplace Benkirane

SM le Roi Mohammed VI a reçu ce vendredi au palais Royal à Casablanca, Saad Eddine El Othmani, du parti de la Justice et du Développement (PJD), et l’a nommé chef du gouvernement. C’est lui donc qui remplace Benkirane pour former le nouveau gouvernement. L’annonce officielle vient d’en être faite à travers un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, dont voici la traduction:

“Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu vendredi 18 Joumada II 1438 de l’Hégire, correspondant au 17 mars 2017 au palais Royal à Casablanca, M. Saad Eddine El Othmani, du Parti de la Justice et du Développement (PJD), que le Souverain a nommé Chef du gouvernement, conformément à la Constitution et l’a chargé de former le nouveau gouvernement”.