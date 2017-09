Gazoduc Maroc-Nigéria – Mohammed VI et Buhari se félicitent des avancées concrètes

Le Roi Mohammed VI a eu, lundi 4 septembre, un entretien téléphonique avec le président de la république fédérale du Nigéria, Muhammadu Buhari, indique un communiqué du Cabinet Royal.

La même source indique, en outre, qu’« à cette occasion, les deux Chefs d’Etat ont souligné leur volonté d’assurer la poursuite du renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines et la mise en œuvre des actions et projets convenus lors de la visite royale à Abuja ». Divers secteurs sont concernés dont l’agriculture, la production d’engrais ainsi que la coopération sécuritaire.

Et de souligner que « les deux Chefs d’Etat se sont par ailleurs félicités, lors de cet entretien, des avancées concrètes constatées au niveau du projet stratégique du gazoduc et ce, notamment à travers les réunions et échanges réguliers entrepris par les structures communes mises en place à cet effet ».