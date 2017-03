Istiqlal, nouveau camouflet pour Chabat

La décision de Chabat d’écarter ses contradicteurs vient de tomber à l’eau. On s’en souvient, suite au dérapage du SG du PI sur la Mauritanie, des voix dissidentes se sont fait entendre et une vague des réactions s’en est suivie. Parmi ces dissidents figurent notamment Karim Ghellab, Taoufik Hejira et Yasmina Baddou. Le trio a été convoqué par la commission de discipline et décision a été prise de les « dés-encatrer ». Ils se sont alors adressés à la Justice qui leur avait donné raison. Non content, les hommes de Chabat ont persisté et signé lors du tout dernier conseil national du parti, mettant de nouveau au placard le jugement prononcé en faveur du trio. Mais, les moutons noirs ne se sont pas laissé faire pour autant. Ils ont saisi une nouvelle fois la Justice. Et, pas plus tard qu’au cours de la matinée de ce jeudi 23 mars 2017, ils ont eu gain de cause. Karim Ghellab s’en est félicité, à travers la publication sur le mur de son profil Facebook. Il a même annoncé que « le front du changement » marquera bien sa présence lors du prochain congrès du parti de la balance.