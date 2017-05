“Marine Le Pen s’est désarticulée devant tout le monde en direct”, a asséné Jean-Louis Borloo à propos du débat présidentiel de la veille. Invité de RTL, l’ancien ministre de l’Ecologie de Nicolas Sarkozy a estimé qu'”il faudrait être très hypocrite pour ne pas voter Macron après avoir vu le résultat d’hier”. “La poutre maîtresse du Front national, la critique de l’Union européenne, a explosé avec l’euro, parce qu’on n’y comprend rien”, a poursuivi M. Borloo.

L’ancien maire de Valenciennes a évoqué l’élection présidentielle, espérant qu’Emmanuel Macron l’emporte avec la plus large majorité possible, mais aussi les élections législatives. “Les Français savent faire la différence entre ces deux élections”, a-t-il expliqué. D’un côté, “la grande aspiration au renouvellement est incarnée par Emmanuel Macron”, de l’autre, “imaginer que le renouvellement, c’est renier les territoires et les familles de pensées, c’est une erreur”, a-t-il poursuivi. “Pour redresser le pays, il faudra une large majorité au Parlement qui devra passer par un soutien de députés centristes et républicains”. Il faudra en parler aux électeurs avant, a conclu Jean-Louis Borloo.