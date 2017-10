La riposte du patronat marocain à Messahel

Dans un communiqué diffusé dimanche 22 octobre 2017, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) exprime, avec force, son indignation et son rejet des propos « irresponsables » et des « accusations infondées » portées par le ministre des Affaires étrangères Algérien à l’encontre d’acteurs économiques marocains opérant sur le Continent Africain.

« Ces propos diffamatoires constituent d’abord une insulte à l’intelligence de nos confrères, acteurs économiques algériens, conscients de la pertinence du modèle économique et du partenariat marocain, basé sur une démarche Sud-Sud équitable, porteuse de développement et de croissance pour l’ensemble de notre continent », proteste la CGEM. Et la Confédération patronale d’ajouter : « Ces propos, graves et sans fondement, constituent également une atteinte à la souveraineté des Etats Africains et une agression à leurs organes de gouvernance, de régulation et de sécurité ».

Rappelant que dans son allocution devant un parterre d’opérateurs économiques, le responsable Algérien s’est notamment attaqué aux banques Marocaines et à la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), le patronat marocain souligne qu’il s’agit d’institutions modèles en matière d’engagement, de développement et de solidarité avec tous les pays Africains. « Elles participent, aux côtés de leurs homologues continentaux ainsi que d’autres entreprises nationales, à l’émergence économique de l’Afrique et à la consolidation d’un modèle de partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel et le transfert de savoir-faire ».

La CGEM rappelle également que les banques Marocaines, opérant selon les meilleurs standards mondiaux et qui sont présentes aujourd’hui dans plus d’une vingtaine de pays en Afrique, contribuent depuis plusieurs années au financement des économies locales et des projets d’investissement ainsi qu’à la bancarisation des populations des pays frères en Afrique.

La CGEM souligne aussi le rôle majeur joué par Royal Air Maroc dans la mise en place d’une connectivité aérienne permettant de transporter 2 millions de passagers par an dans 27 pays Africains et de densifier les relations d’affaires. « Il convient à cet effet de rappeler que la RAM a été, en 2015, par solidarité, la seule compagnie aérienne à maintenir ses vols à destination de plusieurs pays d’Afrique durement touchés par la crise d’Ebola », peut-on lire dans le communiqué de la CGEM.

La Confédération insiste sur l’engagement des entreprises Marocaines en Afrique qui ne souffre pas des aléas de la conjoncture. « Il est le reflet d’une conviction forte et inébranlable dans le potentiel Africain et d’une stratégie de développement et de partenariat portée par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

Le patronat marocain affirme enfin que les propos du ministre des Affaires étrangères Algérien concernant l’environnement des affaires au Maroc dénote d’une profonde méconnaissance du sujet et surtout d’une mauvaise foi flagrante. Et de conclure : « Les classements mondiaux de référence en la matière saluent régulièrement les progrès réalisés par le Maroc et qui lui permettent d’améliorer constamment son classement Doing Business ».