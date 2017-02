“Le Ghana salue et apprécie hautement le retour du Maroc à l’Union Africaine”

“Nous sommes très heureux de la visite de SM le Roi au Ghana. Cette visite constituera, sans nul doute, un tournant important dans les relations entre les deux pays”, a indiqué la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l’intégration régionale. Et Shirley Ayorkor Botchwey d’ajouter qu’Accra et Rabat peuvent développer leur coopération dans nombre de domaines.

“La République du Ghana salue et apprécie hautement le retour du Maroc à l’Union Africaine, a poursuivi la ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale”, mettant l’accent sur la convergence de vues des deux pays sur plusieurs questions d’intérêt commun.

Après avoir noté que la forte délégation d’opérateurs économiques accompagnant le Souverain lors de cette visite reflète la place importante qu’occupe le Ghana auprès du Royaume, Botchwey a relevé que les responsables gouvernementaux des deux pays sont invités à faciliter la mise en œuvre des investissements dans les deux sens.