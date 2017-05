Le président français Emmanuel Macron a honoré deux promesses d’un seul coup. Il a nommé, ce mercredi 17 mai, un gouvernement à la fois resserré et paritaire. Le nouvel Exécutif français se compose, en fait, d’une équipe réduite avec onze ministres femmes et autant d’hommes. Un savant dosage a été trouvé entre représentants de la droite, de la gauche, du centre et de la société civile.