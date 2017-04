Le Maroc rétablit ses relations diplomatiques avec Cuba

La diplomatie royale porte, encore une fois, ses fruits. Le Maroc vient de rétablir, aujourd’hui-même, ses relations diplomatiques avec la République de Cuba, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Un Communiqué Conjoint a été signé, à cet effet, entre les Missions Permanentes des deux pays auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, prévoyant notamment le rétablissement des relations diplomatiques au niveau des Ambassadeurs, ajoute le communiqué.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Très Hautes Orientations Royales pour une diplomatie proactive et ouverte sur de nouveaux partenaires et espaces géographiques, poursuit le ministère.

Dans ce contexte, le Maroc ouvrira prochainement une Ambassade à La Havane.