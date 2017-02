Le Président ghanéen loue le «leadership remarquable» du Roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI, a eu, au cours de l’après-midi du vendredi 17 février 2017 au Palais présidentiel à Accra, des entretiens en tête-à-tête avec le Président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo.

Par la suite, le président ghanéen a décoré le Souverain de l’Ordre de l’Etoile du Ghana, la plus haute décoration honorifique ghanéenne décernée par le président de la République. «Cette décoration est une reconnaissance de votre leadership remarquable, votre engagement pour la justice sociale et la paix, la stabilité et la démocratie dans votre pays, ainsi que votre rôle louable dans l’établissement des relations d’amitié avec le Ghana et les autres pays africains frères», a déclaré Nana Akufo-Addo dans une allocution qu’il a prononcée après avoir décoré le Souverain. Le président ghanéen a affirmé que le Roi Mohammed VI fait preuve de précieuses qualités de dévouement, d’intégrité, de sincérité, de modestie, d’attention, pour garantir le bien-être du peuple marocain, notamment les défavorisés. «Votre sensibilité aux besoins de votre peuple et votre forte insistance sur l’intégrité et les principes moraux vous ont valu le respect et l’admiration à l’échelle internationale.», a-t-il affirmé. Et d’ajouter que le Souverain a résolument défendu et soutenu la mise en œuvre de programmes qui favorisent la création d’institutions démocratiques avec des opportunités équitables à tous afin de garantir la promotion et la consécration des droits de l’Homme. «Sous votre leadership, vous avez en permanence exprimé la volonté d’œuvrer inlassablement pour le renforcement de la coopération avec les pays africains, y compris le Ghana», a souligné le chef de l’Etat ghanéen.

Depuis le début de règne du Roi Mohammed VI, les relations cordiales et durables entre Accra et Rabat ont connu un bond remarquable, a relevé Nana Akufo-Addo, ajoutant que sous le leadership du Souverain, les relations entre les deux pays se sont développées davantage dans les domaines de l’éducation et de la coopération scientifique.

De son côté, le Roi Mohammed VI a décoré le président ghanéen du Wissam Al Mohammadi, la plus haute distinction du Royaume.