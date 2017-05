Le RNI se renouvelle

Les travaux du 6e Congrès national du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et de son conseil national ont pris fin, samedi 20 mai 2017 à El Jadida, avec l’élection des membres du Bureau politique, de ses commissions internes et ceux de ses organisations parallèles et des organisations régionales des instances Femmes et Jeunes, ainsi que leurs bureaux fédéraux.

Il a été procédé également à l’élection, à l’unanimité, des membres des commissions de contrôle financier, de discipline, d’arbitrage, des Marocains du monde, de l’équité et de l’égalité des chances.

Ci-après la liste des membres du Bureau politique:

Aziz Akhannouch, président, Mohamed Abbou, Mohamed Bouhdoud Bouhlal, Abdelkader Salama, Hassan Benomar, Abdellah El Ghazi, Mohamed Rozma, Mohamed Bouhriz, Fatema Marouane et Nawal El Moutawakel, Nabila Rmili et Hassan El Filali.

Le Bureau politique du RNI comprend également Mohamed Kabbaj, Hassan Oukacha, Mohamed Boudrika, Mohamed Morsi, Chafik Benkirane, Badr Tahiri, Moncef Belkhayat, Anis Birou et Saïd Chbaâtou. En plus des membres élus es-qualité, à savoir Salaheddine Mezouar, Mustapha Mansouri, Mustapha Baitas, Hassan Belkhayat, Saadedine Berrada, Omar Moro, Mohamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Rachid Talbi Alami, Mohamed Oujjar, M’Barka Bouaida, Lamia Boutaleb, Taoufik Kamel, Mohamed Bekkouri, Amina Benkhadra et Youssef Chiri.

Une forte participation des congressistes aux travaux des commissions a été enregistrés avec plus de 800 participants à la commission juridique, plus de 200 à la commissions politique, 118 pour le programme du parti et plus d’une centaine ont pris part aux travaux de la commission financière.