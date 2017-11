Leïla Slimani devient Madame Francophonie

Le Président français a reçu, hier lundi 6 novembre 2017, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, et l’a nommée sa représentante « personnelle » pour la francophonie. La romancière franco-marocaine représente désormais la France au Conseil permanent de la Francophonie.

« Leïla Slimani représentera une politique francophone ouverte, en action, centrée sur des projets concrets liés aux priorités du Président de la République telles que l’éducation, la culture, l’égalité femmes-hommes, l’insertion professionnelle et la mobilité des jeunes, la lutte contre le dérèglement climatique et le développement du numérique », précise le communiqué de l’Elysée annonçant cette nomination.

Cette nomination intervient le jour même de l’attribution du Goncourt 2017.