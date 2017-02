Les réactions à Washington saluent “le leadership fort et audacieux” de SM le Roi au service d’une Afrique fière et décomplexée

Par Fouad ARIF

Washington – Le retour victorieux du Maroc au sein de l’Union africaine, sa famille institutionnelle, a été largement commenté à Washington que ce soit par les cercles officiels ou par les prescripteurs d’opinion les plus influents qui n’ont pas manqué de saluer “le leadership fort et audacieux” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service d’une Afrique fière de son patrimoine et de ses capacités humaines et naturelles et décomplexée dans son ambition de s’arroger la pleine maitrise de sa propre marche vers le progrès et la prospérité.

Le Maroc, estiment-ils, a aujourd’hui fait “l’ample démonstration de sa force de projection économique, politique et en matière de maintien de la paix au service des aspirations légitimes des peuples africains”, le Royaume, en nation respectée et écoutée dans le concert des nations, étant également disposé à faire bénéficier le continent de sa position privilégiée en tant que hub entre l’Europe et les Amériques vers les pays africains.

Réagissant au retour du Royaume au sein de l’UA, le Département d’Etat américain a tenu à féliciter et à saluer, à ce propos, le “fort leadership” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a “permis au Royaume de retrouver la place qui lui revient de plein droit au sein de la famille institutionnelle du continent africain”.

“Nous pensons, a poursuivi la diplomatie américaine, que le retour du Maroc à l’Union africaine contribuera positivement à davantage d’intégration économique, politique et sociale en Afrique, ainsi qu’à la stabilité et à la sécurité du continent”.

Autorité reconnue en matière des questions géostratégiques africaines, le vice-président de l’influent think tank US, Atlantic Council, Peter Pham, a affirmé, dans une déclaration à Voice Of America, que le retour du Maroc au sein de l’Union africaine constitue un tournant dans la vie de ce groupement régional, et une rupture avec les pratiques qui ont si longtemps tenu le continent africain en otage. “Il faut se rendre à l’évidence, l’UA a une envergure toute autre avec le Maroc en son sein, ce dernier étant le deuxième plus grand investisseur sur le continent, ainsi qu’un contributeur majeur aux différentes missions de maintien de la paix en Afrique”.

Le Maroc apporte ainsi à ce groupement régional son modèle distinctif de stabilité et sa stature en tant que havre de paix et de rayonnement d’un Islam tolérant et ouvert porté par l’aura spirituelle de Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants. Le retour du Royaume au sein de l’UA a pour vertu de rectifier une injustice historique qui a été perpétrée à l’encontre du Royaume et de rendre, par conséquent, l’Afrique plus forte avec le Maroc en son sein.

Commentant ce retour acté par Sa Majesté le Roi, le journal américain des milieux des affaires, le Wall Street Journal, a noté que la réintégration du Maroc au sein de l’UA, sa famille institutionnelle, représente le retour d’une “puissante économie” au sein de ce groupement régional. Au moment même où l’Afrique cherche à s’affranchir des pesanteurs de la finance internationale et des “tendances isolationnistes”, l’organisation panafricaine gagne avec le retour du Maroc un pays “bien connecté” à l’international, souligne le journal dans un article signé Martina Stevis et Gabrielle Steinhauser.

Tout en Mettant en avant la coopération du Royaume avec les Etats Unis dans la “guerre contre la terreur”, les auteurs de cette analyse font observer que le Maroc se distingue par son émergence en tant que “puissance économique et politique significative” sur le continent, jouissant d’une stature internationale particulière.

Pour Jordan Paul, expert US des questions législatives aux congrès des Etats Unis, le retour du Maroc est un “signal fort de la place de choix qu’occupe le Maroc en Afrique grâce au leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

“Grâce au leadership fort et audacieux du Souverain et à Son engagement de la première heure en faveur des aspirations légitimes du continent et de l’Homme africain pour le progrès, la prospérité et l’épanouissement, a fait observer M. Paul, le Maroc avait conclu près d’un millier d’accords avec les pays africains, depuis l’an 2000, touchant les différents domaines de coopération, comme l’avait souligné Sa Majesté le Roi dans Son discours devant le 28ème sommet de l’UA”.

La projection multiforme de la stratégie Royale en Afrique porte notamment sur la sécurité alimentaire, le développement durable, la promotion de la petite et moyenne entreprise, la médiation pour la résolution des conflits, et l’accueil des migrants et réfugiés, a rappelé l’expert US, dans ce contexte.

“Le Maroc est fermement engagé pour la construction de l’avenir de l’Afrique et pour la réalisation des aspirations des africains. Comme l’a si justement souligné le Département d’Etat, le retour du Royaume au sein de sa famille institutionnelle contribuera positivement à davantage d’intégration économique, politique et sociale en Afrique, ainsi qu’à la stabilité et à la sécurité du continent, ce qui par conséquent lui permettra de jouer un plus grand rôle encore sur la voie de la consécration de la place du continent à l’international”, a conclu Jordan Paul.