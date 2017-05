« MacronLeaks », un coup de couteau dans l’eau

Hier, vendredi 5 mai 2017 vers 20H30 (heure française), des informations obtenues suite au piratage de boîtes mail personnelles et professionnelles de plusieurs responsables du mouvement En Marche ! ont enflammé les réseaux sociaux. En plus de nombreux courriels, il est questions de documents comptables et de contrats.

L’équipe de campagne d’Emmanuel Macron a aussitôt réagi à travers un communiqué. Elle dénonce cette «action de piratage massive et coordonnée», précisant que les documents qui circulent sont tous «légaux». Et le Mouvement de souligner : «Ceux qui font circuler ces documents ajoutent à des documents authentiques nombre de faux documents afin de semer le doute et la désinformation.

Tentée à la dernière heure de la campagne officielle via un site anonyme et donc d’origine inconnu, « cette opération relève manifestement de la déstabilisation démocratique, comme cela s’est déjà vu aux Etats-Unis pendant la dernière campagne présidentielle», précise le communiqué.

Les Français avec qui nous avons pu parler depuis hier qualifient cette action de “désespérée” et de véritable “coup de couteau dans l’eau”.