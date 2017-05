MAROC-UE – L’ALECA renaît de ses cendres

L’ALECA, ce fameux Accord de Libre Echange Complet et Approfondi vers lequel tentait de parvenir Bruxelles et Rabat a été presque oublié. Et voilà qu’on en reparle. C’était à l’occasion de la visite effectuée, le 9 mai 2017 au CESE à Rabat, d’une délégation du Comité Economique et Social Européen conduite par son Président, George Dassis. C’est le président du CESE, Nizar Baraka et le secrétaire général du Conseil qui ont reçu les visiteurs.

Selon un communiqué du CESE, cette rencontre a débouché sur l’installation d’un comité mixte permanent entre les deux institutions. Ce comité s’assigne comme mission d’accompagner les négociations de l’ALECA. “L’objectif est de porter la voix de la société civile organisée composant les deux institutions et d’anticiper sur les effets attendus au niveau économique, social et environnemental”, précise-t-on.