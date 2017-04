Pascal Lamy : « Le Maroc est un des endroits où se jouera l’avenir de la relation euro-africaine »

L’ancien commissaire européen et ancien directeur général de l’OMC était, durant la matinée du lundi 10 avril chez OCP Policy Center à Rabat où il est venu présenter «Où va le monde ?». Un ouvrage qu’il a co-écrit avec la spécialiste de géopolitique Nicole Gnesotto et Jean Michel Baer. Il a bien voulu nous accorder cette interview et marge de cette présentation, qui a été organisée par OCP Policy Center en collaboration avec l’Institut français de Rabat.

Bio express

Ancien commissaire européen et ancien directeur général de l’OMC, Pascal Lamy est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris, de l’Institut d’Études Politiques (IEP) et de l’École Nationale d’Administration (ENA). Il commence sa carrière dans la fonction publique française à l’Inspection générale des Finances et au Trésor. Il devient ensuite conseiller du ministre français des Finances, Jacques Delors, puis du Premier ministre Pierre Mauroy.

À Bruxelles de 1985 à 1994, Pascal Lamy exerce les fonctions de Directeur de Cabinet du Président de la Commission européenne, Jacques Delors, dont il est le représentant en qualité de «sherpa» au G-7.

En novembre 1994, il rejoint l’équipe chargée du redressement de la banque française, le Crédit Lyonnais. Il devient ensuite le Directeur général de la banque jusqu’à sa privatisation en 1999.

Entre 1999 et 2004, Pascal Lamy est Commissaire au commerce à la Commission européenne présidée par Romano Prodi. Après son mandat à Bruxelles, il préside, pendant une brève période sabbatique, l’association «Notre Europe», groupe de réflexion travaillant sur l’intégration européenne, et devient professeur associé à l’Institut d’Études Politiques de Paris et conseiller de Poul Nyrup Rasmussen (président du parti socialiste européen).