Pour Antoni Guterres, l’autodétermination peut avoir plusieurs formes

Chaque année en avril, le Secrétaire général de l’ONU présente au Conseil de sécurité un rapport sur la situation au “Sahara Occidental”et sur la mission de l’Organisation. Cette année ce sera le premier rapport du nouveau secrétaire général Antonio Guterres qui entend bien avancer sur ce dossier.

Dans son rapport Antonio Guterres salue « la réponse positive du Maroc à mon appel de quitter la zone tampon de Guerguerat », en même temps il a déploré l’attitude du Polisario. Il s’est dit « profondément préoccupé par la présence continue d’éléments armés du Frente Polisario et par le challenge que cette situation pose à la raison d’être de la zone tampon ». Ainsi, sachant que la situation actuelle « risque de rompre le régime du cessez-le-feu », le SG de l’ONU demande au Conseil de sécurité de faire pression sur le « Frente Polisario » « pour qu’il quitte, lui aussi la zone, complètement et inconditionnellement ».

Dans le même rapport, Antonio Guterres affirme avoir l’intention de proposer que le processus de négociations soit relancé avec « une nouvelle dynamique et un nouvel esprit qui reflètent les directives du Conseil ». Ainsi entend-il arriver à une « solution politique mutuellement acceptable » pour résoudre ce conflit. Mais cette fois, il y a du nouveau. Pour le SG cette solution devra inclure un accord sur la nature et la forme de l’exercice de l’autodétermination ». Autrement dit, l’autodétermination peut avoir plusieurs formes et ne doit pas nécessairement passer par un référendum. Pour l’ONU, l’autonomie est une forme d’autodétermination. C’est ce que propose le Maroc justement.