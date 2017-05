Présidentielle française : Macron est bien parti pour l’emporter

Sous un ciel gris, et pluvieux par moments, près de 47 millions de Français sont appelés aujourd’hui à voter pour élire leur nouveau Président. Les bureaux de vote viennent tout juste d’ouvrir à 8 heures et fermeront leurs portes à 19 heures (heure locale : GMT+2).

La finale (2e tour) de cette onzième élection présidentielle de la Ve République française est particulière. Elle se déroule sans aucun représentant des partis historiques et oppose Macron à Le Pen. Le premier, fondateur et leader du Mouvement En Marche !, ne se proclame ni de la droite, ni de la gauche, et sa rivale est la représentante du parti d’extrême droite : le Front National.

Tous les sondages effectués jusque-là donnent Emmanuel Macron nouveau Président. Selon l’enquête quotidienne Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio publiée vendredi, et donc à deux jours seulement du scrutin, Macron serait élu Président de la République avec 63% des voix face à Marine Le Pen (37%). Le candidat d’En Marche ! gagne deux points par rapport au même sondage publié jeudi et atteint son meilleur niveau depuis le premier tour de la présidentielle.

Emmanuel Macron est donné également gagnant par 62% des suffrages, selon un sondage Elabe pour BFM TV et L’Express publié vendredi. Il réalise une progression de trois points par rapport à la précédente enquête d’Elabe. La présidente du Front national, elle, est créditée de 38% des intentions de vote, soit un repli de trois points.

Autre enquête réalisée, celle d’Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, qui donne aussi Macron vainqueur avec 61,5 % des intentions de vote. C’est à peu près ce qui ressort des enquêtes d’OpinionWay pour Les Échoset Radio classique et de Harris Interactive pour LCP qui attribuent chacune 62% à Macron.

L’élément central dans ces élections est, bien sûr, le score des deux finalistes, mais aussi le taux d’abstention.

Combien des 47,58 millions de Français inscrits sur les listes électoraux iront voter et pour qui le feront-ils ? On le saura aujourd’hui vers 19H.