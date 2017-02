Interviews et reportages exclusifs : Immersion au cœur du Ghana (+vidéo)

Ces jours-ci, Accra s’apprête à recevoir le Roi Mohammed VI. A cette occasion, L’Observateur du Maroc et d’Afrique, Pouvoirs d’Afrique, Al Ahdath Al Maghribia et Medradio ont visité cette capitale administrative et politique du Ghana qui est aussi le centre économique et financier du pays.Parole a été donnée au représentant (politique) du Maroc au Ghana ainsi qu’à un grand opérateur privé marocain dans ce pays d’or et de paix. Des responsables politiques ghanéens, des parlementaires, une ancienne miss Ghana, des présentateurs télé et radio très connus dans ce pays, un sportif, un éducateur ont aussi fait le point sur les relations de leur pays avec le Maroc.Ce n’est pas tout. L’Observateur du Maroc et d’Afrique, Pouvoirs d’Afrique, Al Ahdath Al Maghribia et Medradio se sont invités à une session de travail, très animée, du parlement ghanéen. Ils ont recueilli un maximum d’informations permettant de mieux connaître le Ghana. Ce nouvel ami du Maroc est bordé au sud par l’océan Atlantique. Il est voisin de la Côte d’Ivoire qui se trouve à l’ouest, du Burkina Faso au nord et du Togo à l’est.Durant près d’une semaine, les médias du Groupe Medi Editions ont sillonné les artères d’Accra. Surnommée par ses habitants Le petit Londres, cette ville où de hauts buildings ultra modernes continuent à pousser comme des champignons, s’étend sur 185 km² et totalise plus de 2, 2 millions d’habitants. D’où une densité de plus de 12.000 habitants par km². C’est ce qui explique les longs bouchons routiers, même si cette capitale dispose d’une bonne infrastructure routière.Fait marquant, les usagers de la route respectent religieusement les feux et panneaux de signalisation, sans qu’il y ait besoin d’une forte présence policière. Les vendeurs ambulants sont partout, même non loin des grands malls que compte la ville. Accra Mall n’a rien à envier au Mall de Rabat, par exemple. Le commerce est visiblement florissant, ce qui montre qu’il y a un certain pouvoir d’achat.Comptant plus de 27 millions d’habitants, le Ghana est devenu, depuis peu, un pays producteur de pétrole. Il est déjà connu pour être l’un des premiers producteurs de cacao au niveau mondial. Il n’empêche, selon la Banque mondiale, le quart des Ghanéens vivrait en dessous du seuil de pauvreté. La population attend donc beaucoup de son nouveau président. Nana Akufo-Addo, c’est son nom, vient d’entamer son 1er mandat à la tête du pays après une présidentielle réussie et une passation de pouvoir qui s’est déroulée, comme d’habitude, normalement. Déjà bien enracinée, la démocratie ghanéenne est un exemple à suivre en Afrique.