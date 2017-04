République des Fidji – L’ambassadeur Karim Medrek présente ses lettres de créance au Président

Le Président de la République des Fidji, Jioji Konousi Konrote a reçu, ce jeudi 20 avril 2017 à Suva, Karim Medrek, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc en République des Fidji.

Karim Medrek est aussi l’ambassadeur du Maroc au Commonwealth d’Australie, en République de Vanuatu, en République de Kiribati, en République de Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle Guinée et à Tuvalu.