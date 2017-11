Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Moulay Rachid et du Prince Moulay Ismail est arrivé ce dimanche après-midi à Abidjan pour une visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire au cours de laquelle le Souverain participera également aux travaux du 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne, qui se tiendra les 29 et 30 novembre dans la capitale économique ivoirienne.

Outre le Conseiller royal, Fouad Ali El Himma, la délégation officielle qui accompagne le Souverain est composée notamment du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre de la Culture et de la Communication, et ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Mohamed Laâraj.