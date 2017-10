Un Conseil des ministres sous le signe de l’action de proximité

Lors du Conseil des ministres que le Souverain a présidé hier au Palais Royal de Rabat, le Souverain a donné ces hautes orientations au chef du gouvernement pour qu’il préside une commission qui se penchera sur le problème de manque d’eau potable et des eaux d’irrigation dans les zones rurales et montagneuses. Objectif : trouver des solutions adéquates et assurer le suivi au cours des prochains mois.

Lors de ce Conseil, le ministre de l’Économie et des finances a présenté un exposé sur les orientations générales du projet de Loi de Finances au titre de l’année 2018.

Par la suite, le Conseil des ministres a adopté trois projets de décrets relatifs au domaine militaire, élaborés en exécution des hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, visant à promouvoir la situation des membres des Forces Armées Royales.

Conformément aux engagements internationaux du Maroc et dans le but de renforcer sa présence et sa crédibilité sur les plans continental et international, le Conseil des ministres a approuvé treize conventions internationales dont quatre multilatérales.