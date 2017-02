Visite royale au Ghana : “Un contenu plus dense aux relations bilatérales”

La visite officielle du Roi Mohammed V, entamée jeudi 16 février 2017 après-midi au Ghana donnera un “contenu plus dense aux relations bilatérales sur le plan économique, mais également en ce qui concerne la concertation politique”, a souligné, à Accra, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Et Nasser Bourita d’ajouter : “Cette visite sera l’occasion de conclure un certain nombre d’accords entre les opérateurs privés et de consolider le partenariat public-privé.” L’objectif, selon lui, est d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec le Ghana, pays “important et havre de stabilité dans l’Afrique de l’Ouest”.

Pour rappel, l’ambassadeur du Maroc à Accra, Hamid Chabar, nous a affirmé à la veille de la visite royale au Ghana, dans une interview exclusive accordée à L’Observateur du Maroc et d’Afrique/Al Ahdath Al Maghribia, que lors de cette visite, pas moins de 16 accords seront signés entre secteurs privés marocain et ghanéens.