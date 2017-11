Yassir Znagui dément une prétendue photographie du Souverain au Qatar, la qualifiant de « grotesque montage »

Le Conseiller de SM le Roi, Yassir Znagui, a démenti formellement que le Souverain s’est laissé photographier au Qatar avec une écharpe portant un message politique, qualifiant de « grotesque montage » une prétendue photographie très largement diffusée sur les réseaux sociaux.

« J’ai été présent à côté de Sa Majesté pendant tous ses déplacements lors de ce voyage, et à aucun moment, il n’a tenu ou ne s’est photographié avec une écharpe », a affirmé Znagui, cité par le site d’information « Le360.ma ».

Selon le même site, une photographie, très largement diffusée sur les réseaux sociaux, montre le Souverain brandissant une écharpe blanche avec cette inscription : « vous avez le monde et nous avons Tamim ». « L’inscription est supposée s’adresser aux pays qui établissent le blocus autour du Qatar ».

« On est étonné par cette image, car il s’agit d’une image et non pas d’une photographie. C’est un grotesque montage ! J’ai été présent à côté de Sa Majesté pendant tous ses déplacements lors de ce voyage, et à aucun moment, il n’a tenu ou ne s’est photographié avec une écharpe », a confié Znagui au « Le360.ma ».