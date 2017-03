Capture se renouvelle pour le salon de Genève

Captur de Renault sera révélé au salon de Genève, le 7 mars prochain. Il présentera un design réactualisé à l’intérieur comme à l’extérieur et annoncera l’arrivée de nouveaux équipements. C’est ainsi que le numéro 1 des ventes de crossovers du segment B en Europe (215 670 unités en 2016) entend conserver son leadership.

A travers les changements opérés, le constructeur rapproche le nouveau Captur de son aîné le Kadjar. La grille de calandre évolue et se rapproche de celle des autres crossovers de la marque Renault, avec notamment un jonc chromé. Le bouclier intègre, à l’avant comme à l’arrière, de nouveaux skis affirmant le côté baroudeur de Captur. Quatre types de jantes sont disponibles sur les trois premiers niveaux d’équipements : deux de 16 pouces, Extrême & Adventure ; deux de 17 pouces, Emotion & Explore.

Le constructeur a néanmoins conservé les fondamentaux du véhicule qui ont fait sa réussite. Il en est ainsi du bi-ton. L’offre de personnalisation sera élargie avec deux nouvelles teintes de caisse : Orange Atacama et Bleu Océan ainsi qu’une nouvelle teinte de toit : le Gris Platine. Plus de 30 combinaisons différentes sont ainsi possibles pour permettre à chacun de créer son propre Captur.

Cherchant plus de différenciation, Captura propose 6 packs de personnalisation intérieure aux coloris variés : Ivoire, Bleu Océan, Caramel, Rouge, Chrome satiné et Chrome patiné et 5 packs extérieurs : Ivoire, Bleu Océan, Cappuccino, Rouge et Orange Atacama (pour les cabochons de roues et les joncs des panneaux de portes).