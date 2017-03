Ford, partenaire officiel de la 24ème édition du Rallye Maroc Classic

Ford est sponsor officiel de la 24ème édition du Rallye Maroc Classic, qui se déroule du 11 au 18 Mars 2017. Acteur majeur du marché automobile marocain et fidèle à son histoire dans le monde du sport automobile, Ford confirme son positionnement en signant sa présence dans une épreuve séduisante, qu`est le Rallye Maroc Classic, ce dernier figure parmi les rallyes de régularité les plus prestigieux au monde.

« La présence de Ford dans le Maroc Classic 2017 a pour but principal de présenter et de faire connaître la marque et son histoire, à travers son palmarès prestigieux dans le monde des sports mécaniques » a déclaré Abdelouahab ENNACIRI, Directeur Général de SCAMA. « Nous sommes ravis aussi du fait que les spectateurs du rallye auront la chance de voir quelques voitures Mustang classiques en pleine action sur les routes marocaines, apportant ainsi aux paysages le riche patrimoine et la gloire de Mustang».

Deux Ford Mustang d’époque ont pris part à la course

La Mustang a marqué l’histoire de Ford dans les courses automobiles. Cette icône de l`automobile et de la pop-culture, au design intemporel et expressif offre un plaisir de conduite aussi bien dans les petites routes qu’au niveau de la performance pure sur circuit.

Ayant fait la gloire de la marque Ford depuis les années 60, elle se démarque par sa légèreté pour maximiser l’agilité faisant de la Mustang l’un des modèles de voitures sportives nées par et pour la compétition. Ainsi, à quelques semaines de la célébration de son 53ème anniversaire, cette édition du Maroc Classic lui rend hommage, en décernant aux gagnants un «Trophée Spécial Mustang».

La Mustang, un héritage toujours dans l’air du temps

Depuis son lancement, la Ford Mustang est devenue le coupé sportif le plus vendu au monde, avec plus de 9 200 000 unités vendues jusqu’à présent.

22 000 est le nombre de ventes et de commandes le premier jour du lancement de la Mustang en 1964

418 000 est le nombre de Mustang vendus dans la première année de lancement en 1964

8 400 000 est le nombre de fans sur la page Facebook dédiée au modèle. Il s`agit du nombre le plus élevé jamais atteint pour une fanpage automobile.

La Mustang est apparue dans plus 3 000 films et séries.

À propos du Rallye Maroc Classic

Plus de 20 équipages et 12 marques automobiles représentées s’élanceront cette année sur les routes marocaines pour la 24ème édition du Rallye Maroc Classic. Les participants auront à parcourir 2 200 km répartis en 7 étapes, avec 19 épreuves de régularité sur route et une épreuve sur circuit à Marrakech.

Cette année, les concurrents s’élanceront sur un itinéraire qui les conduira le long des côtes atlantiques puis vers les paysages montagneux de l’Anti-Atlas et du Haut-Atlas.

” La route du cœur “, un engagement renouvelé

La participation de Ford au Maroc Classic est également portée par l’engagement social vis-à-vis de la Fondation «l’Heure Joyeuse», association caritative qui lutte contre l’exclusion et l`abandon scolaire et œuvre pour la réinsertion des personnes défavorisées.

En effet, Le Rallye Maroc Classic réitère pour la 18ème année son engagement en faveur de « l’Heure Joyeuse » et qui a vu les organisateurs de la course verser, en somme, près de 9 millions de dirhams pour soutenir les projets de la fondation. Cette année, le montant récolté sera investi dans la construction d`une école à Sidi Bennour, ainsi que la réhabilitation d`autres établissements scolaires de la région.