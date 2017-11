Gazelles & Men Rally – 1ère édition

Du 4 au 11 novembre 2017

Rallye de navigation à l’ancienne, le Gazelles and Men Rally est un rallye-raid hors-piste accessible à tous, avec 2 catégories « 4×4 » ou « Quad/SSV », en binôme, Men (2 hommes) ou en Mixte (1 homme et 1 femme).

En tout, 29 équipages, dont 23 Mixtes, 6 Men, 5 équipages catégorie SSV et 24 équipages catégorie 4×4 participeront à cette 1ère édition.

Nacer Ibn Abdeljalil, coach, aventurier et conférencier est l’ambassadeur du Gazelles and Men Rally 2017 au Maroc et est également concurrent sous le numéro d’équipage #114 aux côtés de la comédienne Asmaa El arabi. Après avoir gravi l’Everest en 2013, atteint le Pôle Nord en 2015, et traversé le Maroc du nord au sud en vélo et à pieds en 2016, cet aventurier marocain se lance un nouveau challenge : le Gazelles and Men Rally !

Le mannequin et styliste Leila Haddioui sera également de la partie.

Parrain de cette 1ère édition, Paul Belmondo est un habitué des circuits automobiles, sportif confirmé et féru d’aventure. Il vient braver les parcours hors-pistes du Gazelles and Men Rally sous le numéro d’équipage #112 en compagnie de son coéquipier Guy Leneveu navigateur chevronné sur terre comme en mer lui aussi un habitué des rallyes automobiles.

Organisé par l’équipe du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, cette compétition internationale qui se déroule dans le sud du Maroc, pendant 8 jours, est avant tout une course d’orientation et non de vitesse.

Libres de choisir leur parcours, les participants doivent analyser leurs cartes avec des coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court possible. Ils doivent pointer des contrôles de passage en un minimum de kilomètres et non en un minimum de temps. Ils peuvent choisir de contourner la montagne ou de la franchir, de passer par les dunes ou de les éviter.

Un Rallye de navigation à l’ancienne avec carte et boussole, sans GPS, qui développe une autre vision de la compétition automobile : un juste retour aux sources de l’aventure.

Exit le GPS, téléphones ou autres moyens de communication. Aucun système de navigation électronique embarqué. Les équipages reçoivent un » Road Book » et découvrent ainsi leur « tracé » du jour. Ce document mentionne uniquement les coordonnées géographiques, caps ou distances des points de contrôle quotidiens et de la ligne d’arrivée. A l’aide d’une boussole, d’une règle de navigation et d’une carte, les participants tracent leur route et décident de leur itinéraire.

Méthode, précision, audace, courage, partage, endurance et persévérance sont les qualités indispensables pour gagner ce rallye original : faire le moins de kilomètres possible, tout en validant tous les contrôles de passage.

Pour chaque catégorie (4×4 ou QUAD / SSV), l’équipage gagnant sera donc celui qui aura parcouru le moins de kilomètres en pointant un maximum de balises. Un parcours 100 % hors-pistes réactualisé chaque année.

Le classement est établi par addition des kilomètres (écart entre les kilomètres réalisés et les

kilomètres du parcours à « vol d’oiseau ») et des pénalités (converties en kilomètres) pour les éventuels contrôles de passage non validés et les appels à l’assistance mécanique…