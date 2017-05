La Ford Mustang, sportive N°1 des ventes mondiales en 2016

Vu la croissance des ventes internationales de la sportive par 6% en 2016 par rapport à l’année précédente, la Ford Mustang s’est imposée en 2016 comme la voiture de sport la plus vendue dans le monde. Selon les données de Ford, ce chiffre double d’année en année annonçant le chiffre de 98 000 unités depuis le lancement de ses exportations en 2015. Best-seller et icone populaire sur sa terre natale, la Mustang est désormais disponible dans 140 pays et bientôt 146 en 2017.

La Ford Mustang s’est vue élevée au rang de la voiture de sport la plus vendue dans le monde en 2016 grâce au déploiement continu du réseau mondial de la marque, qui a remporté des parts de marché en Allemagne et en Chine, ainsi que son arrivée sur des marchés plus discrets, comme la Nouvelle-Calédonie, Gibraltar et les Iles Bonaire (Antilles). Ce succès à l’international a été particulièrement marqué en Chine, ce dernier ayant vu les ventes de la Mustang augmenter de 74 % en 2016, devenant, ainsi, le plus grand marché automobile de la planète.

“L’aura de la Ford Mustang ne cesse de croître et en des endroits encore jamais atteints auparavant”, a déclaré Mark Schaller, Responsable Marketing de Ford Mustang. “Nous allons à l’avenir la rendre disponible sur d’autres marchés où les automobilistes sont d’ailleurs impatients de la recevoir ».

Depuis 2015, plus de 395 000 exemplaires de la Mustang sont sortis des lignes d’assemblage de Flat Rock, dans le Michigan, et ce chiffre devrait encore croître rapidement avec l’arrivée imminente de son nouveau modèle. Sur un autre registre la Mustang est le véhicule le plus apprécié sur Facebook, avec plus de 8,4 millions de fans.

2017 Ford Mustang