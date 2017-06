La nouvelle Hyundai Elantra enfin lancée au Maroc

• La 6ème génération du best-seller coréen reçoit la boite 7DCT à double embrayage

• Une claire montée en gamme pour tous les niveaux de finition

26 mai 2017 – Hyundai Maroc a annoncé le lancement de la toute nouvelle Elantra dans le Royaume.

La 6èmegénération du best-seller mondial de la marque a pour objectif de renforcer l’offre de la marque sur un segment extrêmement concurrentiel. Plus spacieuse, plus dynamique et mieux équipée, elle vient consolider l’offre de Hyundai au Maroc, avec des modèles sur quasiment tous les segments du marché automobile. Combinant un style dynamique et des matériaux de haute qualité à un prix compétitif, la nouvelle Elantra a pour ambition de s’imposer comme référence de son segment. Elle offre un excellent niveau de confort, une maniabilité accrue et précise, des

caractéristiques de sécurité de dernière génération et des technologies de pointe.

« Depuis le lancement de la première génération, l’Elantra a eu un grand succès dans le monde en vendant plus de 10 millions d’exemplaires grâce à un look sportif, une grande qualité de finition avec une fabrication premium. La dernière édition de ce modèle met en valeur notre engagement à développer des voitures compactes élégantes équipées de fonctionnalités avancées. Nous sommes pleinement confiant que ce nouvel opus saura séduire une nouvelle clientèle et nous permettra de hisser la marque encore plus haut au Maroc », a déclaré M. Nasserddine OBADA, Directeur Général de Hyundai Maroc – Global Engines.

La nouvelle Elantra, inaugure une innovation majeure de Hyundai, à savoir un châssis composé majoritairement d’acier avancé à haute résistance et dénommé SUPERSTRUCTUREMC. Cette structure novatrice permet d’offrir un meilleur confort de roulement, tout en garantissant une rigidité à toute épreuve.

Esthétiquement, la toute nouvelle Elantra reprend des feux semblables à ceux de la nouvelle i30 et adopte une calandre hexagonale large, désormais signature des nouveaux modèles de la marque,ainsi que des entrées d’air en forme de boomerang qui intègrent les feux antibrouillard.Le nouveau véhicule bénéficie également d’un saut qualitatif en termes d’équipements et de finition. La climatisation est de série sur tous les modèles, au même titre que les équipements de sécurité tels que les airbags, au nombre de 6, frontaux, latéraux et rideaux, l’ABS, l’ESC,

et l’aide de démarrage en pente (HAC). Toutes les versions sont également équipées d’un régulateur de vitesse et d’un détecteur de sous-pression des pneus.

En terme de confort à bord, toutes les versions sont équipées de vitres électriques à l’avant comme à l’arrière, ainsi que d’un volant multifonctions permettant de commander le système audio et le régulateur de vitesse. Les rétroviseurs sont dégivrants réglables électriquement, et un détecteur de luminosité permet de bénéficier de l’allumage automatique des feux.

Selon les versions, un grand nombre de dispositifs de confort peuvent équiper la voiture et la hisser au niveau des meilleures de la catégorie. Ainsi, La nouvelle Elantra peut être équipée d’une climatisation automatique bi-zone, un système de coupure du moteur start/stop pour économiser le carburant à l’arrêt, ainsi qu’un accès mains libres et un démarrage sans clé. Par ailleurs, la nouvelle Elantra peut être équipée de détecteur de pluie, d’aides au stationnement avant et arrière, ainsi que d’une caméra de recul.

Avec la boite 7DCT, la Hyundai Elantra gagne en agrément de conduite, mais aussi en consommation et émissions de gaz à effet de serre. La boîte est composée de deux demi-boîtes, fonctionnant de pair et ayant chacune son propre embrayage. L’une s’occupe des rapports pairs, l’autre, des rapports impairs. Le principe réside en la présence d’un premier embrayage principal, qui engage les rapports, allié à un second embrayage qui pré-enclenche le rapport suivant.La nouvelle Elantra est disponible avec la motorisation diesel 1,6l CRDi développant 136 chevaux

et un couple maximal qui passe de 260 à 300 Nm. Elle peut être commandée avec une boîte de

vitesse manuelle à 6 rapports ou avec la fameuse boîte 7DCT, la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports de Hyundai. La consommation est considérablement réduite : 5,7 l/100km en cycle urbain, 3.8 l/100km sur route, et 4.5l/100km en cycle mixte.Grace à ses prestations en termes d’équipements de sécurité et son nouveau design sportif,la nouvelle Elantra dispose de tous les atouts nécessaires pour séduire une cible plus large et diversifiée que la génération précédente. Le nouveau modèle est proposé dans toutes les succursales et concessions de Hyundai Maroc à des prix allant de 205 500 dirhams pour la version « Inventive » à 274 000 pour la version Impressive 7DCT, qui reçoit, outre toutes les options citées, la sellerie cuir

A PROPOS DE GLOBAL ENGINES

Filiale marocaine du groupe Bugshan fondée en janvier 2000, Global Engines est l’importateur et distributeur exclusif de tous les modèles de la marque Hyundai au Maroc. Global Engines a été créée avec pour principal objectif de s’imposer comme une référence automobile dans le Royaume en termes de qualité de l’offre et des services. La société met à la disposition de sa clientèle un Service Après-Vente de qualité, constitué de techniciens hautement qualifiés afin d’assurer une qualité de service répondant aux normes et processus de Hyundai.