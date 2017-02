Dell EMC lance son nouveau programme partenaires intégré

Dell EMC annonce aujourd’hui le lancement officiel de son programme partenaires intégré. Il a été repensé intégralement, en préservant le meilleur des deux programmes existants. Développé en collaboration avec des partenaires dans le monde entier, il répond à leurs besoins actuels et futurs, en termes de simplicité, prédictibilité et rentabilité.

« Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire de la transformation numérique une priorité, en multipliant les investissements. Dell EMC et ses partenaires jouissent d’une position unique pour aider leurs clients durant cette évolution, » a déclaré John Byrne, Président, Global Channel, Dell EMC. « Les partenaires Dell EMC pouvaient déjà profiter d’opportunités inédites grâce à un portefeuille unique de produits, solutions et services innovants. Aujourd’hui, avec notre programme partenaires, ils disposent du support et des outils nécessaires pour s’imposer sur le marché. »

Les nouveaux niveaux de certification définissent un programme d’évolution clair ; ils incluent les statuts Titanium, Platinum et Gold.

Le programme prévoit des remises profitant particulièrement aux partenaires qui gagnent de nouveaux clients, fournissent des services (incluant le conseil, le déploiement, le support et les services de formation), participent aux formations et vendent la totalité du portefeuille. Les avantages des partenaires augmentent au fur et à mesure qu’ils progressent en certification. Le statut Titanium Black n’est décerné que sur invitation. Il s’agit d’une appellation spéciale conçue afin de renforcer la relation avec les partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec Dell EMC.

Le programme unifié englobe l’intégralité de l’écosystème de partenaires Dell EMC, y compris les fournisseurs de solutions, les fournisseurs de services Cloud, les prestataires externes stratégiques, les partenaires OEM, les intégrateurs systèmes et les grossistes. Il inclut des parcours uniques avec des avantages et des incentives spécifiques à chaque type de partenaire. Le programme de marque « Powered by Dell EMC » fait partie intégrante de la stratégie indirecte de Dell EMC : il assure une intégration maximale des technologies Dell EMC sur le marché.