Organisée par le Social Impulse, avec le soutien de Maroc Telecom, la 7e édition du Ftour 2.0 a réuni, vendredi 9 juin 2017, quelque 200 invités représentant la communauté web au Maroc. A cette occasion, « Digital Act » et « Digital Trophées » ont été lancés.

Le « Digital Act » a été présenté comme étant le premier Think Tank digital marocain. « Il vise à observer les tendances digitales sur l’échelle nationale et internationale pour produire des rapports et des études périodiques destinés aux professionnels et aux publics intéressés par l’évolution des TIC et leur impact croissant sur l’entreprise et la société d’une manière générale », expliquent ses initiateurs. Son premier fait d’arme est un livre blanc. Parrainé par Maroc Telecom, cet ouvrage contient de nombreuses recommandations pratiques et utiles pour la redynamisation de la scène digitale marocaine .

Les « Digital Trophées », quant à eux, ont pour but d’encourager les talents et récompenser les réussites à travers trois critères : l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat.