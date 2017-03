Et voici la Samsung Gear S3 !

Samsung Electronics Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) a présenté à l’occasion du Samsung MENA Forum 2017 la Gear S3, une montre connectée exceptionnelle et innovante qui confirme le leadership de Samsung dans la catégorie des appareils portables. Inspiré des montres classiques et de l’art horloger, le modèle Gear S3 associe le design intemporel à la technologie mobile la plus récente, avec une certification IP68 résistante à l’eau, un haut parleur et un GPS intégrés, faisant de cette montre la pièce idéale pour compléter n’importe quelle collection.

Samsung Gear S3 se décline en deux modèles pour répondre aux différents modes de vie de l’utilisateur : frontier et classic. Inspiré des explorateurs, le modèle Gear S3 adopte un style robuste qui allie forme et fonction. La version frontier a été conçue pour fonctionner quelle que soit le lieu où l’environnement, à des fins professionnelles ou de loisirs. La classic Gear S3 rend hommage au style minimaliste et élégant des montres les plus emblématiques. Elle a été créée avec une attention particulière portée à chaque détail, une taille et une forme imaginées dans le même esprit qu’une montre de luxe.

« Nos clients dans la région sont très soucieux de leur style. La Gear S3 de Samsung s’appuie sur notre héritage d’appareils portables pour offrir des choix variés qui améliorent les modes de vie exclusifs de nos utilisateurs », a déclaré Abdo Chlala, directeur IT et commerce mobile de Samsung Electronics Moyen Orient et Afrique du Nord. « Nous enrichissons notre collection Gear avec le modèle Gear S3 qui est une montre connectée à la fois performante et exceptionnelle. Dotée de fonctionnalités intelligentes et d’un design élégant et sophistiqué, le Gear S3 est un modèle incontournable dans notre portefeuille de montres connectées. »

Pour créer une véritable montre, Samsung s’est inspiré de fabricants du monde entier avec une attention particulière au savoir-faire et à l’artisanat complexe et délicat de l’assemblage d’une montre. Influencé par la fabrication des montres classiques, le modèle Gear S3 repose sur une série de recherches et d’enquêtes intensives menées auprès de clients, directeurs de l’industrie et experts horlogers des quatre coins du monde. Chaque fonction, allant de la bague rotative à la boucle et aux finitions haut de gamme, a été étudiée pour prendre l’apparence d’une montre classique. En outre, la Gear S3 s’adapte aux bracelets de 22 mm pour que les clients puissent facilement personnaliser leur montre et l’assortir, quelle que soit la tenue ou l’occasion.

En plus de son look élégant, la Gear S3 répond aux normes IP68 de résistance à l’eau et se dote d’une durabilité de type militaire afin que les utilisateurs profitent de leur journée, quelles que soient les conditions météorologiques. La Gear S3 est équipée d’un verre Corning® Gorilla® Glass SR+ spécialement conçu pour doter les appareils portables d’un écran plus solide, plus résistant aux rayures et plus net.

L’écran Always on Display (AOD) dotée de la technologie Super AMOLED et capable de restituer 16 millions de couleurs distingue la Gear S3 des autres montres connectées. L’AOD montre toujours l’heure sans se mettre en veille, prenant toutes les allures d’une montre de luxe.

La bague rotative propre au modèle Gear S3 possède de nouvelles fonctions. Sans toucher l’écran, les utilisateurs peuvent lire les textes de leurs messages ou retarder leur alarme. Lorsqu’ils écrivent sur l’écran, les messages sont directement convertis en textes. À l’aide de l’application Reminders, les utilisateurs peuvent créer des rappels et des listes de tâches pour mieux gérer leur calendrier.

La Gear S3 offre l’utilité à portée de main, permettant aux utilisateurs de mettre de côté leur smartphone. La fonction GPS intégrée leur donne la possibilité de contrôler leurs activités fitness au quotidien, le baromètre/Alti et le Speedmeter de suivre l’altitude, la pression atmosphérique ou les changements climatiques soudains, la distance parcourue et la vitesse.

Avec le haut-parleur intégré, les utilisateurs peuvent activer et écouter leurs chansons préférées. L’autonomie de la batterie peut atteindre quatre jours sur une seule charge, les utilisateurs peuvent apprécier leur musique, effectuer des appels et exhiber plus longtemps leur montre connectée.

La Gear S3 a été conçue en tenant compte de la sécurité des utilisateurs. En cas d’urgence, ceux-ci peuvent activer les fonctions SOS et le suivi de localisation pour alerter leur famille, leurs amis et les professionnels d’interventions urgentes afin de leur signaler une situation de crise, même si leur téléphone n’est pas sur eux.

Les utilisateurs peuvent accéder à différentes applications : fitness, musique, actualités, sport, voyage… toutes optimisées pour la gamme d’appareils Gear, Gear S2 et Gear S3. Avec une variété de cadrans de montres personnalisables à télécharger, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience selon leur mode de vie. Des options de sélection des applications et de visualisation des cadrans sont directement disponibles en téléchargement depuis le Gear S3, sans avoir besoin de passer par un smartphone.

Grâce à sa collaboration avec des développeurs et des partenaires, Samsung continue d’enrichir son écosystème d’appareils portables et d’offrir à ses utilisateurs une expérience unique avec ses montres connectées.

La Samsung Gear S3 est disponible chez les principaux commerçants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.