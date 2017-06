Idar Duo cartonne

Moins d’un mois après le démarrage de sa commercialisation, la box sans installation offrant l’internet très haut débit pour les foyers de inwi a déjà séduit des milliers de familles marocaines. « Les ventes enregistrées dépassent les objectifs de plus de 50%. C’est la preuve que les besoins des Marocains évoluent, qu’ils ne peuvent plus se satisfaire des offres de connexions traditionnelles et qu’ils sont preneurs de solutions alternatives de connexion à très haut débit à domicile. La box de inwi est innovante à plus d’un titre et répond ainsi aux différents besoins des familles marocaines en terme d’appels et de connexion internet », explique Mohamed Zerouali, Directeur Marketing B2C chez inwi.

Idar Duo a apporté aussi une grande nouveauté avec l’introduction du principe du satisfait ou remboursé : inwi permet aux clients Idar Duo de tester l’équipement et le service pendant 7 jours. Cela permet à tous les clients de s’assurer, pendant une semaine, que la box Idar Duo répond bien à l’ensemble des utilisations du foyer. Autrement, ils sont remboursés.

A noter que la box Idar duo permet de supporter jusqu’à 32 connexions simultanées sur tous supports (tablettes, ordinateurs, téléphones, etc.) pour un usage familial et sans contraintes.