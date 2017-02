Maison connectée : LG Deep Learning, l’innovation signée LG

Dans le but de faire progresser ses appareils, LG Electronics (LG) propose un niveau inégalé de confort et de performance en matière de maison connectée avec la technologie LG Deep Learning, qui sera révélée lors du CES® 2017. LG Deep Learning permet aux appareils électroménagers de mieux comprendre ses utilisateurs, en récoltant et étudiant leurs habitudes de vie. Ainsi, cette technologie évolutive s’améliore avec le temps pour offrir aux consommateurs de nouvelles solutions aux problèmes du quotidien.

Aspirateur Robot LG : performance améliorée par la mémorisation

Utilisant plusieurs capteurs ainsi que la technologie LG Deep Learning, le nouvel aspirateur robot LG connecté reconnaît les objets dans la pièce et réagit en conséquence. En capturant des images de la surface de la salle dans laquelle il se trouve, l’aspirateur intelligent se souvient des obstacles et apprend ensuite à les éviter au fil du temps. Il reconnaît même les fils électriques et les chaussures, afin d’éviter de bloquer la brosse de l’aspirateur et donc d’attendre une intervention de son propriétaire. Véritable compagnon, l’aspirateur robot LG Deep Learning sait faire la différence entre une chaise et un humain, et demandera à ce dernier de gentiment se décaler pour poursuivre son ménage, tandis qu’il manoeuvrera simplement pour éviter une chaise.

Réfrigérateur : confort inédit

La technologie LG Deep Learning va également aider à améliorer les bénéfices consommateurs du réfrigérateur intelligent de LG. En analysant les usages et les habitudes alimentaires, le réfrigérateur LG Deep Learning réalise une variété d’actions en étant capable de prédire les activités de la famille en fonction de leurs habitudes. Il pourra par exemple remplir automatiquement le bac à glaçons au moment où les boissons fraîches sont les plus utilisées par la famille. En été, le réfrigérateur intelligent LG Deep Learning pourra lancer automatiquement le système de stérilisation en 4 étapes pour prolonger la durée de vie des aliments, lorsqu’il détecte des conditions de températures et d’humidité susceptibles de contribuer à la détérioration des aliments.

Climatiseur : de meilleures économies d’énergie et performances

Le climatiseur intelligent de LG doté de la technologie LG Deep Learning analyse les modes de comportement quotidien des habitants de la maison, comme par exemple les zones de la maison les plus occupées en fonction du moment de la journée. Avec cette information, le climatiseur LG Deep Learning offre la température la plus confortable rapidement et efficacement, en réfrigérant ces zones spécifiques. Par exemple, le salon sera la zone réfrigérée ou chauffée en priorité durant le week-end, tandis que la cuisine sera la zone privilégiée durant la semaine.

Lave-linge : performance optimale en toute situation

La technologie LG Deep Learning permet au lave-linge LG d’apprendre de l’environnement qui l’entoure et des activités quotidiennes de ses utilisateurs pour fournir des performances de lavage optimales. Par exemple, dans les zones où l’eau est très calcaire, le lave-linge intelligent LG ajuste la température et la quantité d’eau utilisée pour contrer les effets de cette eau dure sur les vêtements. Dans les zones qui connaissent des tempêtes de poussière, le lave-linge ajoutera automatiquement un cycle de rinçage pour des vêtements encore plus propres.

« LG Deep Learning est une technologie d’avant-garde dans le secteur des appareils ménagers connectés, et en tant que leader de ce marché, nous avons la responsabilité d’être moteur en termes d’innovations », a déclaré Song Dae-hyun, Président de l’entreprise LG Electronics et Home Appliance & Air Solutions. « La collecte des données et ce qu’en font les entreprises est aussi importante que les performances des appareils connectés. Chez LG, nous pensons que les bénéfices consommateurs ne doivent en aucun cas sacrifier la sécurité et la vie privée. En effet, sécurité des données et performances peuvent et doivent coexister.»