MORSERVS lance MorePartners

MORSERVS est un nom à retenir désormais. Jeune Start Up marocaine, créée tout récemment, elle compte de nombreuses «Success stories» dans le domaine de l’édition et du développement des solutions IT destinées aux marchés marocain, africain et européen. «Nous procédons au développement spécifique des solutions IT. Labellisées More, elles sont réalisées par des compétences internes, 100% marocaines, précise M. Ridouane EL MERABET, Ingénieur d’Etat, Directeur Général de MORSERVS.

Parmi les produits phares de cette jeune Start Up, nous pouvons citer, à titre d’exemple, «MORE-E.Revente» un système qui permet une informatisation et automatisation de la procédure des ventes directes et indirectes, offrant une valeur ajoutée certaine notamment en matière de traçabilité. «MORE-CRM» (Customer Relationship Management), est pour sa part un outil avant-gardiste de Gestion de la Relation Client. Il repose sur une vision à 360° du client et propose une solution composée d’outils modulaires standardisés.

MORSERVS qui ne cesse d’innover, a inauguré dernièrement le portail MorePartners, « http://partners.more.ma », une plateforme destinée à toute entité désireuse de devenir partenaire de MORSERVS à travers les produits More, en tant qu’Intégrateur, Distributeur, Technicien en Maintenance et développement, ou Commercial. En adhérant à ce nouveau programme, les partenaires font partie d’un réseau qui leur offre des outils de développement et de productivité, des formations, des plans marketing, de l’assistance et de l’accompagnement pour faire évoluer au mieux leurs activités. «Nous souhaitons accompagner la dynamique nationale en matières d’emploi et de créations d’entreprises, en offrant des opportunités nouvelles et pertinentes de travail en IT », ajoute à ce sujet Monsieur EL MERABET.

La jeune entreprise leader dans son domaine représente une fierté pour notre pays. MORSERVS cartonne par ses solutions informatiques de pointe aussi bien au Maroc et dans les autres pays du continent Africain. C’est un réel producteur et non un simple revendeur. Elle apporte de la valeur ajoutée.

L’équipe de MORSERVS totalement composées de marocains Ingénieurs d’Etat en Informatique, fait de l’innovation 100% marocaine sa fierté et sa motivation pour aller encore plus loin dans son domaine d’expertise. Elle a su hisser assez haut l’étendard marocain dans un domaine de pointe où seuls les plus innovants et les précurseurs peuvent bâtir une solide position et durer. MORSERVS est l’équivalent en termes d’édition des solutions informatiques, de certaines entreprises internationales de grande renommée telles que Sage, Oracle, Microsoft, SAP.