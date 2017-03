Orange accompagne le DIGICLOUD

Orange s’associe à la 2ème édition du DIGICLOUD, véritable plateforme d’échanges et de networking sur le thème du Cloud, des Datacenters et de l’Entreprise Digitale.

Prévu du 21 au 23 mars prochain, ce forum est l’occasion pour 150 participants, de partager leur vision, leurs projets et expériences autour de la digitalisation et ainsi déployer la meilleure stratégie au sein de leur entreprise.

Réel enjeu pour toute entreprise, le digital est un levier clé pour améliorer la productivité et aider à créer de nouvelles sources de revenus. A travers sa participation à cette manifestation, Orange affirme sa volonté de placer le digital au cœur de sa stratégie en proposant des solutions adaptées aux besoins des entreprises, capables de les accompagner dans leur transformation digitale.

La solution Cloud « My Orange Office » en est une preuve. Constituée d’une suite d’applications professionnelles, cette solution proposée gratuitement avec toutes les offres entreprises, optimise la capacité des équipes à travailler en mobilité et à partager les informations en toute sécurité : que ce soit avec Business Drive pour la sauvegarde et le partage des documents en mode Cloud, la suite office Polaris pour la création et la modification des documents, Device Management Express qui permet de déployer et de gérer à distance la flotte mobile ou aussi des outils internet qui permettent à toute entreprise de bénéficier d’un nom de domaine (.ma, .com, .net, .org…) et de créer son propre site web.

Les équipes B2B Orange seront présentes tout au long de l’évènement pour apporter leur savoir-faire et transmettre leur expérience sur différents sujets relatifs à la thématique du Forum.