Protection des données à caractère personnel – Une offre pour se conformer à la réglementation européenne

Pour faciliter le processus de conformité des entreprises marocaines à la nouvelle réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) relative à la protection de données à caractère personnel, LMPS Group, société spécialisée dans la cybersécurité, lance une offre d’accompagnement auprès de la CNDP. Les détails sur les obligations de conformité et les risques pour les entreprises de non-conformité d’ici le 28 mai 2018.

L’Union Européenne renforce le dispositif de protection des données personnelles de ses citoyens y compris au Maroc. En effet, d’ici le 25 mai 2018, les entreprises marocaines qui traitent des données à caractère personnel visant des individus se trouvant dans le territoire de l’Union Européenne doivent se conformer au nouveau règlement européen pour la protection des données (RGPD) auprès de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP).

Pour réussir ce processus de conformité, la société LMPS Group, spécialisée dans la cybersécurité et l’accompagnement à la conformité à la loi 09-08 du CNDP, lance une offre « GO TO RGPD ». Objectif : accompagner les entreprises au Maroc à réussir le processus de conformité au règlement RGPD grâce à une méthodologie transverse qui mobilise les parties prenantes concernées par ce chantier notamment : le directeur juridique, le directeur des systèmes d’information, le responsable de la sécurité des systèmes d’information, le responsable data et les responsables métiers de l’entreprise.

« L’obligation de conformité au RGPD concerne les filiales des entreprises internationales et leurs partenaires sous-traitants au Maroc notamment celles ceux qui opèrent dans le domaine de l’Offshoring, les centres de contact, les Télécoms et la Bancassurance. La déclaration de conformité doit se faire avant la date limite du 28 mai 2018 auprès de l’autorité en charge de protection des données personnelles au Maroc à savoir la CNDP », précise, Amine Hilmi, Directeur Général de LMPS.

A défaut de respect de cette procédure de conformité, le règlement RGPD prévoit des sanctions très lourdes qui peuvent atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise.

Concrètement, l’offre d’accompagnement « GO TO RGPD» de LMPS Group couvre le périmètre de la réalisation de l’analyse des risques et des impacts des traitements mis en œuvre sur la vie privée, la préparation et la mise à jour de la cartographie des traitements et des données (Data mapping), la désignation d’un délégué à la protection des données, la notification des violations des données personnelles (Data Breach Notification) et le respect des droits à l’oubli, de limitation et de portabilité des personnes concernées.

A rappeler que le règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est entré en vigueur le 24 mai 2016. Il sera appliqué directement dans les 28 Etats membres à partir du 25 mai 2018.

Carte de visite

Créée en 2007 à Casablanca, LMPS Group est une société qui opère dans le marché du conseil, l’intégration, le management des services et la formation dans le domaine de la cybersécurité.

L’entreprise, qui emploie une vingtaine de consultants, vient d’ouvrir un bureau à Paris, à travers une joint-venture avec un cabinet international, pour mieux adresser la demande du marché français et européen, surtout sous l’effet de l’obligation pour les entreprises de gérer leur mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et les exigences imposées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).L’Afrique n’est pas en reste. Sur la base du retour d’expériences de LMPS Group à travers ses missions de conseil et de formation, l’entreprise a décidé de s’allier à un intégrateur local à Abidjan pour mieux adresser le marché de l’Afrique de l’Ouest.