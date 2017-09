Rentrée scolaire – inwi chouchoute les étudiants

Communications illimitées vers tous les abonnés des forfaits étudiants de inwi, SMS illimités, 1 heure d’appels vers le national, 2Go d’internet et un accès Whatsapp et Facebook pour rester connecté au-delà de l’épuisement du solde internet. Le tout à 49 Dhs par mois. C’est l’offre spéciale inédite que vient de lancer inwi en faveur des étudiants, en pleine rentrée scolaire. Bonus : les abonnés à ce nouveau « forfait spécial étudiants » profitent d’une tranche de numérotation dédiée commençant par 07 06, ce qui leur permet de se reconnaître facilement et de renforcer l’esprit de communauté.

« C’est une offre inédite qui comporte plusieurs avantages spécialement pensés pour répondre aux besoins de communication et de connexion des étudiants. C’est d’abord un forfait qui permet à ces derniers de communiquer librement et sans contrainte entre eux, que ce soit à travers la voix ou le SMS, de se reconnaître grâce à une tranche de numérotation commune. C’est ensuite un forfait qui inclut une offre généreuse en Data, même après épuisement du solde. Tout cela est de nature à libérer et faciliter la communication entre étudiants », affirmé Mohamed Zerouali, Directeur Marketing chez inwi.