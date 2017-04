Samsung lance les Galaxy S8 et S8+ à partir du 5 mai au Maroc

CASABLANCA, le 19 avril 2017, Samsung Electronics Co., Ltd. Avait organisé la conférence de lancement des deux nouveaux smartphones Galaxy S8 et S8+, deux smartphones révolutionnaires avec un design intégré et un éventail de nouveaux services. L’écran infini exceptionnel pour des expériences de visionnage immersives est définitivement le point fort du S8, atteignant ainsi un nouveau sommet en termes de fonctionnalité et de facilité.

« Le Samsung Galaxy S8 marque le début d’une nouvelle ère dans la conception de smartphone et de services hors pair, proposant ainsi une nouvelle expérience du monde », a déclaré Luis Park, président de Samsung Electronics Maghreb. « Le Galaxy S8 témoigne de notre volonté de regagner votre confiance en redéfinissant les limites du possible en toute sécurité, et ouvre un nouveau chapitre dans l’héritage du smartphone signé Samsung. »

Disponibles en deux versions, Galaxy S8 en 5,8 pouces et Galaxy S8+ en 6,2 pouces, l’écran infini et le design sans bordures forment une surface lisse et continue sans boutons ni angles droits. Le design de ce téléphone permet une utilisation fluide avec une seule main, mais cela n’est pas tout. Le téléphone innove quant à plusieurs caractéristiques techniques, notamment la caméra premium dont le téléphone est doté, le processeur 10 nm, l’éclat de couleurs et de contrastes, etc.

Le Galaxy S8 dévoile également le nouveau Gear VR avec Controller alimenté par Oculus. Permettant de naviguer et de commander à l’aide d’une seule main, le contrôleur offre une meilleure interaction gestuelle lorsqu’on accède au contenu VR interactif. Le Galaxy S8 sera également connecté au nouveau Gear 360 pour réaliser des vidéos 4K à 360 degrés et des photos 15MP.

Le Galaxy S8 et S8+ seront disponible au Maroc à partir du 5 mai en plusieurs couleurs : Midnight Black, Orchid Gray, et Maple Gold.