SAP Skills for Africa se tient à l’Université Polytechnique Mohammed VI

Une nouvelle mouture du programme SAP Skills for Africa a démarré ce lundi avec l’étape de l’Afrique francophone de l’orientation étudiante qui se tient à Ben Guérir. L’édition 2017 de cette initiative d’envergure continentale vise une fois de plus à former et à certifier les jeunes diplômés sans emploi dans la suite logicielle SAP la plus puissante au monde des systèmes et applications d’entreprise et à leur offrir des débouchés réels auprès des organisations partenaires.

Le programme de formation se déroulera sur une période de trois mois et il est parrainé par des partenaires régionaux, dont la Fondation OCP, l’Universite Polytechnique Mohammed VI et Universap, qui est le fournisseur de matériel de ce programme.

Selon Meena Confait, Responsable du programme Skills for Africa, chez SAP Afrique, l’initiative Afrique Francophone de cette année verra des changements majeurs par rapport à l’année précédente. « Lors de notre première étape Afrique Francophone du programme Skills for Africa, nous avons célébré les 39 étudiants diplômés qui ont obtenu la certification de consultants SAP Associate, et qui se sont vus offrir des postes auprès de nos partenaires et clients marocains, et pour certains la possibilité de rejoindre l’équipe SAP Francophone.

Cette année, nos 64 participants seront pour la première fois hébergés sur place à l’Université Polytechnique Mohammed VI, au cours de la formation. Pour promouvoir la vision de SAP en faveur d’un milieu de travail diversifié et inclusif, nous sommes également très fiers d’annoncer que la participation des femmes au programme de 2017 représente plus de 60%. »

Depuis sa récente création, le programme SAP Skills for Africa s’est développé et a mûri, réunissant un nombre croissant de diplômés, de partenaires et de clients avec pour mission de promouvoir la croissance économique et de développer les compétences en TIC qui permettent de changer des vies durablement. En Janvier de cette année, l’initiative a décroché le prestigieux prix Hasso Founders, la plus haute distinction des employés SAP attribuée chaque année par le PDG à une personne ou une équipe de par le monde.

Frédéric Alran, Directeur Général de SAP Africa, a déclaré : « En 2040, l’Afrique aura une population en âge de travailler de plus de 1,1 milliard, créant ainsi le plus grand bassin de talents au monde à la croissance la plus rapide. La pénurie critique de compétences techniques à travers le monde permettra probablement à l’Afrique de jouer un rôle essentiel dans la transformation numérique du globe. Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires et nos clients pour contribuer à relever ce défi. »

Parmi les partenaires francophones et les clients qui offriront des stages aux diplômés qui auront terminé avec succès leur formation figurent Cevital, ValuePass, Cosumar, Universap, Progesto, BC Skills, EOH, Ailink Telecommunications ainsi que l’Université Polytechnique Mohammed VI.