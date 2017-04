Smart Days by Maroc Telecom dédié à l’innovation au Maroc et en Afrique

Maroc Telecom lance les Smart Days, un rendez-vous dédié à la transformation numérique au Maroc et en Afrique. Un événement où les experts réunis débattent et échangent des tendances technologiques et innovations numériques.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transformation numérique de la société et des entreprises, Maroc Telecom lance les Smart Days : un rendez-vous destiné à l’ensemble des acteurs de la transformation numérique au Maroc et en Afrique souhaitant s’informer, échanger et découvrir les tendances technologiques de demain.

Les Smart Days visent à rassembler chercheurs, experts, entrepreneurs, étudiants, journalistes et influenceurs Web afin de débattre sur les dernières technologies orientées transformation numérique.

A travers l’initiation de cet événement, Maroc Telecom ambitionne de créer une plateforme de réflexion dédiée aux tendances digitales mondiales et d’initier et démocratiser l’accès aux dernières technologies. Ainsi, lors des Smart Days, les équipes Maroc Telecom et des experts tenteront d’expliquer les enjeux de la transformation numérique et son impact avéré sur le quotidien des particuliers et des entreprises marocaines.

Les Smart Days viennent aussi confirmer l’engagement de Maroc Telecom pour le développement numérique au profit des particuliers et des entreprises.

Premier opérateur global à proposer des solutions d’objets connectés, Maroc Telecom a développé une série de solutions à destination des particuliers comme Smart Kids, Smart Car et Smart Home. Maroc Telecom a développé, par ailleurs, des solutions innovantes à destination des entreprises : la solution MT Cloud et les solutions de gestion mobile qui offrent une sécurité de la flotte mobile de l’entreprise en toute simplicité. A travers ces actions, Maroc Telecom confirme sa politique d’innovation et son fort engagement à accompagner la société et le tissu économique marocain dans l’évolution de leurs besoins en matière de transformation numérique.