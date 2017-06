Une offre d’internet illimité à la maison signée Orange

La nouvelle offre Dar Box Duo propose de l’internet illimité à haut débit, mais aussi des heures de communication pour le national et l’international (réservés aux pays de la zone 1), et ceci grâce à deux forfaits : Dar Box Duo 199 DH (wifi illimité à hauteur de 50 Go, la vitesse de connexion est réduite au-delà + 2H d’appels) et Dar Box Duo 299 DH (wifi illimité à hauteur de 70 Go, la vitesse de connexion est réduite au-delà + 6H d’appels). Une sélection d’appareils téléphoniques est proposée à partir de 149 DH.

Le prix de la Dar Box a également changé, Orange offre une réduction sur la box : 499 DH seulement, au lieu de 799 DH.

Autres avantages offerts par la Dar Box : une grande facilité d’installation (branchez, allumez, et naviguez), un réseau 4G couvrant toutes les pièces de la maison, une connexion très rapide grâce à un très haut débit, et une mobilité vous permettant d’emmener votre box et vous connecter partout où vous le souhaitez.