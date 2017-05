Mövenpick Hotels & Resorts lance un nouveau programme

Mövenpick Hotels & Resorts lance « Mövenpick Family », son nouveau programme conçu pour répondre aux besoins des parents et des enfants en vacances afin qu’ils gardent en mémoire les meilleurs souvenirs. Ce programme est disponible dans tous les établissements Mövenpick et propose une offre hébergement adéquate à la famille dite « Happinest Offer ». Le programme inclut aussi une réduction de 50% sur la restauration pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. « Nous disposons de tous les équipements et services pour que les parents puissent se détendre et profiter du temps partagé en famille », déclare Paul Mulcahy, Sénior Vice-président en charge du commercial de Mövenpick Hotels & Resorts.