ABC enregistre 1120 rencontres B2B à Dar Essalam

Après le Rwanda, c’est au tour de la Tanzanie d’accueillir l’Africa Business Connect, qui a réuni hier mercredi plus de 300 opérateurs marocains et tanzaniens dans la capitale Dar Essalam.

Pour cette seconde étape de la tournée en Afrique de l’est, l’événement a enregistré 1.120 rencontres B2B soit le double des rendez-vous organisés le lundi à Kigali. Durant l’événement Maroc Export et le Centre Tanzanien d’Investissement ont également signé un protocole d’accord de coopération pour renforcer les échanges dans la promotion des investissements. Organisé par la BMCE Bank of Africa et Maroc Export, Africa Business Connect finira son périple ce vendredi dans la capitale malgache Antananarivo.

Rappelons qu’en octobre dernier, 22 accords de partenariat ont également été signés entre le Maroc et la Tanzanie lors de la visite royale dans la région.