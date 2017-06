Attijariwafa Bank lorgne les pays anglophones

Attijariwafa Bank a annoncé en fin de semaine le lancement de la 2e phase de son développement en Afrique.

Le groupe marocain qui est présent dans presque toute la zone UEMOA et la zone CEMAC veut étendre ses tentacules dans les pays anglophones et vise des pays comme le Ghana, le Rwanda et de l’Afrique de l’est. Attijariwafa Bank compte déjà des accords de partenariat dans certains pays anglophones comme au Nigeria avec le groupe UBA, United Bank of Africa.

Son développement sera adossé à son emprunt obligataire de 152,5 millions de dollars dont les souscriptions se déroulent du 19 au 27 juin courants.