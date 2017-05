Attractivité : Le Maroc leader africain d’après Ernst & Young

Le cabinet Ernst & Young vient de publier son rapport annuel sur les pays africains qui attirent le plus d’investissements étrangers directs. Ainsi, en 2017 c’est le Maroc qui est le leader en Afrique alors que l’année dernière le royaume était classé 2e derrière l’Afrique du sud.

En effet, l’économie marocaine est donc la plus attractive du continent en termes d’IDE devant le Kenya et l’Afrique du sud qui sont 2e ex-aequo alors que le Ghana et la Tanzanie ferment le top5.

Un récent indice sur les investissements en Afrique publié par le cabinet de recherche indépendant Quantum Global Research Lab a placé le Royaume comme 2e pays africain le plus attractif derrière le Bostwana.

D’après les données de la CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, les IDE ont baissé de 5% en 2016 à cause du recul de la croissance des économies africaines.