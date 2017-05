AWB lance son Club Afrique Développement-Mali

Attijariwafa Bank lance ce jeudi son Club Afrique Développement à Bamako avec sa filiale la BIM, la Banque Internationale pour le Mali.

Comme dans les 6 pays de présence, le Club Afrique Développement Mali va renforcer la mise en relation d’entreprise à entreprise, et la mise en réseau des banques de projets d’investissements des États et les grands investisseurs.

Rappelons que le cycle de conférence de groupe panafricain compte plus de 400 membres dans 12 pays du continent et 6 pays de représentation que sont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la RDC, le Gabon et le Cameroun.