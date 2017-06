B2B : Le Club Afrique Développement se pose au Cameroun

Douala, la capitale économique du Cameroun, a accueilli au début du mois le Club Afrique Développement organisé par le groupe Attijariwafa Bank. Sous le thème de “l’Agro-industrie : potentiel et croissance économique”, l’événement a réuni en 2 jours près de 400 personnalités et hommes d’affaires avec plus de 200 rencontres B2B.

A ce jour, le Club de mise en relation d’Attijariwafa Bank compte plus de 400 membres avec des représentations dans 8 pays africains.